TTB Neuheiten: 2x Aberfeldy Exceptional Cask 18yo Double Cask Limited Edition

Die Exceptional Cask Serie von Aberfeldy gibt es seit November 2019 (später legte Bacardi auch eine Version für Craigellachie auf) – damals startete sie im Travel Retail, war danach aber auch in Deutschland zu finden.

Nun sind zwei neue Abfüllungen in der us-amerikanischen TTB-Datenbank aufgetaucht, die sich bei einem Alter von 18 Jahren durch die Stärke und die Fassnummer unterscheiden. Ob diese in den Travel Retail gehen werden, ob sie US-exklusiv sind oder international gestreut werden, oder ob es Vorboten für ähnliche Abfüllungen in Europa sind – wir können das anhand der Angaben in der Datenbank nicht sagen.

Jedenfalls haben beide Abfüllungen ein Finish über 1 Jahr und 8 Monate in Oloroso Sherryfässern erhalten, sind mit 52,5% vol. (Aberfeldy Exceptional Cask 18yo Double Cask Limited Edition Fass 3065) und 53,5% vol (Aberfeldy Exceptional Cask 18yo Double Cask Limited EditionFass 3075) abgefüllt und werden in einer limitierten Auflage von 366 (Fass 3075) und 312 (Fass 3065) Flaschen erscheinen.

Hier sind die, fast identischen, Etiketten der beiden möglichen Neuheiten:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.