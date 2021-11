TTB-Neuheiten: Glendronach Grandeur 29yo, Macallan CC 2022, Talisker 44yo Forests of the Deep

Wie versprochen haben wir hier für Sie nach dem Artikel über die Neuheiten von Compass Box noch die anderen Einträge in der us-amerikanischen TTB-Datenbank zusammengestellt.

Neu ist zum Beispiel Batch 12 vom Glendronach Grandeur 29yo, der in Oloroso-Fässern reifte und danach mit 49,2% vol. abgefüllt wurde. Die Flaschenanzahl ist auf dem Etikett noch nicht vermerkt, es wird aber wie üblich eine eher kleiner Auflage sein. Hier die Etiketten:

Auch neu zu finden ist der Macallan Classic Cut 2022, abgefüllt mit 52,5% vol. Er stammt aus ex-Bourbon Fässern und präparierten Sherryfässern – weitere Infos wie zum Beispiel die Tasting Notes sind auf den Etiketten nicht zu finden:

Und dann ist da noch ein interessanter neuer Talisker, der Talisker Forests of the Deep, mit Whisky aus „marine charred caks“, also Fässern, die mit Kelp und „mariner Eiche“ ausgebrannt wurden. Mit 44 Jahren ist das ein sehr, sehr alter, und damit wohl auch sehr, sehr kostspieliger Talisker, von dem es 1997 Flaschen geben wird, abgefüllt mit 49,1% vol. Er ist wohl ein Teil der Zusammenarbeit mit Parley, über die wir vor einem Jahr berichteten. Hier jedenfalls die Etiketten:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.