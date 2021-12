TTB Neuheiten: G&M Mr George Legacy Glen Grant 1957 2nd Ed., Tamnavulin White Wine, Red Wine, Sherry Cask

Vier Neuheiten aus der us-amerikanischen TTB-Datenbank haben wir nach den Weihnachtsfeiertagen für Sie gefunden. Sie wissen ja: Dass ein Etikett dort auftaucht bedeutet, dass man das Produkt für den amerikanischen Markt vorbereitet. Ob es dann auch wirklich erscheint und ob es auch in Europa zu haben sein wird, ist nicht zu 100% gesichert – wir suchen aber jene Neueinträge heraus, bei denen wir die Wahrscheinlichkeit für hoch halten.

Fangen wir mit einer Neuerscheinung des unabhängigen Abfüllers Gordon & MacPhail an: Der Mr. George Legacy, ein Glen Grant aus dem Jahr 1957, soll nun in der zweiten Auflage erscheinen. Der 64 Jahre alte Single Malt reifte in Eichenfässern und wird mit 50,1% vol. abgefüllt. Nachdem „oak casks“ zu lesen ist, sind zumindest zwei Fässer an der – sicher hochpreisigen – Abfüllung beteiligt. Und so sehen die Etiketten des G&M Mr George Legacy Glen Grant 1957 2nd Ed. aus:

Weiter geht es mit drei möglichen Neuerscheinungen aus der Brennerei Tamnavulin: Hier hat man eine Serie mit unterschiedlichen Fassarten in petto. Klassischen amerikanischen Bourbon Barrels werden mit Weißwein-, Rotwein- oder Sherryfässern ergänzt und dann abgefüllt. Es wird wohl eine Tamnavulin White Wine Cask Edition mit Sauvignon Blanc Fässern geben (Weißweinfässer werden recht selten in der Whiskyproduktion verwendet), eine Tamnavulin Red Wine Cask Edition mit Cabernet Sauvignon Fässern (nicht unüblich) und eine Tamnavulin Sherry Cask Edition mit Fässern von drei verschiedenen, aber nicht näher spezifizierten Sherry-Arten. Die Etiketten sehen wie folgt aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.