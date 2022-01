Viel Neues und Exklusives bei Kirsch Import: Daftmill, Duncan Taylor, Signatory und Edradour

Das neue Jahr fängt gleich mit einer Reihe neuer Whiskys an, die Kirsch Import nach Deutschland bringt. Schon bald im Handel zu finden sein werden ein Daftmill Sherry Single Cask für Deutschland, drei Abfüllungen von Duncan Talyor exklusiv für Kirsch, ein unnamed Orkney von Signatory und zwei Edradour mit interessanten Wein-Finishes.

Hier wie üblich alles im Detail für Sie:

Happy New Year mit Daftmill: Sherry Single Cask für den deutschen Markt

Wir starten voller Vorfreude ins neue Jahr und eröffnen 2022 daher mit einer gebührenden Abfüllung: dem Daftmill Single Cask für unsere Kunden. Der Lowland Single Malt Scotch Whisky basiert auf Gerste der Sorte Optic von den eigenen Feldern der Farm Distillery. Nach 12 Jahren Reifezeit in einem First Fill Oloroso Sherry Butt füllten Francis und Ian Cuthbert den bernsteinfarbenen Dram in 627 Flaschen ab – und bereiten Fans hierzulande eine fassstarke Neujahrsfreude.



Auf der Daftmill Farm dreht sich eigentlich alles um den Anbau von Braugerste, die Aufzucht von Fleischrindern, um Kartoffeln, Karotten und Brokkoli. Seit 2018 ist der Betrieb der Familie Cuthbert aus Fife in den schottischen Lowlands jedoch fest auf der Whisky-Weltkarte vermerkt: Nach über 12 Jahren Wartezeit brachte Daftmill damals seinen ersten Single Malt auf den Markt. Die Cuthberts produzieren ihren Scotch in sehr kleinen Mengen von zum Teil nicht mehr als 100 Fässern im Jahr aus der eigenen Gerste. Gebrannt wird ausschließlich in der Nebensaison (Juni und Juli sowie im Winter), wenn weder Kartoffeln gepflanzt noch Gerste gesät werden muss.

Daftmill 2009/2021 Single Cask

Lowland Single Malt Scotch Whisky

Bottled exclusively for Germany



12 Jahre

Dest. 07/07/2009

Abgef. 2021

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt

Fassnummer: 024/2009

627 Flaschen

60,7% vol. Cask Strength

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert



Duncan-Taylor-Trio für Kirsch: Private Cask Bottlings von Islay bis Highlands

Als Abe Rosenberg am 5. Juni 1994 starb, hinterließ er einen Schatz in Höhe von ca. 4.500. Die Einheit: volle Whiskyfässer. Seit den 1960er Jahren hatte der US-amerikanische Geschäftsmann diese vor allem bei Islay- und Highland-Brennereien aufgespürt und erworben – sowie das schottische Familienunternehmen Duncan Taylor & Co., das zum Zentrum seiner Whiskysammlung werden sollte. Die Kollektion ist inzwischen nicht nur eine der weltweit umfangreichsten und wertvollsten Sammlungen ihrer Art, sondern äußerst exklusiv.



Letzteres trifft auch auf unsere drei Neuheiten aus den flüssigen Archiven des unabhängigen Abfüllers zu: Das stark limitierte Private-Cask-Trio wurde ausschließlich für den deutschen Markt abgefüllt. Zu den Bottlings für Anspruchsvolle gehört der Bunnahabhain 2008/2021, der seine 12 Lenze in einem Sherryfass verbringen durfte. Der würzig-rauchige Ardmore 2010/2021 dagegen intensivierte seinen Torfgrad durch Reifung im Peated Cask. Dem verlockend dunklen Brackla 2011/2021 gönnte Duncan Taylor wiederum 10 Jahre im andalusischen Sherry Cask

Bunnahabhain 2008/2021 – Private Cask Bottling

Duncan Taylor Islay Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Germany



12 Jahre

Dest. 27/11/2008

Abgef. 04/11/2021

Fasstyp: Sherry Cask

Fassnr. 385511401

205 Flaschen

54% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert



Ardmore 2010/2021 – Private Cask Bottling

Duncan Taylor Highland Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Germany



11 Jahre

Dest. 29/06/2010

Abgef. 04/11/2021

Fasstyp: Peated Cask

Fassnr. 19803203

234 Flaschen

54,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert



Brackla 2011/2021 – Private Cask Bottling

Duncan Taylor Highland Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Germany



10 Jahre

Dest. 12/04/2011

Abgef. 04/11/2021

Fasstyp: Sherry Cask

Fassnr. 939000641

371 Flaschen

54,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert



Vollmundig, vielschichtig, unverfälscht: Unnamed Orkney 2006/2021 von Signatory Vintage

Erst 1988 gründete Andrew Symington die Signatory Vintage Scotch Whisky Company Ltd. Dennoch sind die exklusiven Abfüllungen eines der erfolgreichsten unabhängigen Abfüllers Schottlands nicht mehr aus den Regalen von Whiskyfans wegzudenken. Die limitierten Abfüllungen aus wenigen Fässern kommen in Reihen auf den Markt – wie etwa der Signatory Un-Chillfiltered Range.



Trotz vergleichsweise geringer Trinkstärke von 46% vol. werden die Whiskys der Reihe nicht kühlfiltriert. Das Resultat: Sie behalten ihr volles Aroma, ermöglichen vielfältigere Geschmackserlebnisse und heben sich auch optisch ab. In kühler Umgebung, vor allem aber bei Zugabe von Eiswürfeln oder kaltem Wasser können sich die Abfüllungen auf natürliche Weise trüben.



Diese Woche sind die stürmischen Orkney Islands vertreten. Welche der beiden aktiven Destillerien für den leicht rauchigen Unnamed Orkney 2006/2021 verantwortlich ist, bleibt das Geheimnis von Signatory. Nicht geheim sind die Fakten zur vollmundigen Vintage-Abfüllung – wie die Reifung in Refill Sherry Butts. Diese und andere Infos finden anspruchsvolle Genießer auf dem Etikett.

Unnamed Orkney 2006/2021

Un-Chillfiltered Collection

Signatory Vintage Island Single Malt Scotch Whisky



15 Jahre

Dest. 14/02/2006

Abgef. 19/11/2021

Fasstyp: Refill Sherry Butts

Fassnr. DRU 17/A65 #17

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Exklusives von Edradour: 1999er Highland Single Malts mit (Stark-)Wein-Finish

Whisky in seiner ursprünglichsten Form herstellen – das hat Edradour unter Scotch-Fans schon vor Jahren zur Legende gemacht. Als eine von wenigen Brennereien in Schottland produzierte sie bis noch vor wenigen Jahren ihren Single Malt ausschließlich in den alten Farmgebäuden, teils mit Geräten, die mehr als 100 Jahre auf dem Kerbholz haben. Und die so sonst kaum mehr beim Whiskymachen im Einsatz sind. Das hat sich auch nach der 2018 abgeschlossenen Erweiterung um Edradour II nicht geändert.



Ihren Lieblingsstatus festigt die Highland-Brennerei mit exklusiven Vintage-Abfüllungen. Deren Kennzeichen: ein Finish in (Stark-)Weinfässern. Edradour 22 y.o. Barolo Cask Finish reifte 13 Jahre lang in Bourbonfässern, bevor er in Barolo Hogsheads umgefüllt wurde. In den mit Italiens wohl berühmtestem Wein vorbelegten Fässern, gönnte man dem fruchtig-würzigen Single Malt weitere 97 Monate. Edradour 22 y.o. Oloroso Cask Finish wanderte bereits nach 8 Jahren Initialreifung in amerikanischer Weißeiche in Butts, die zuvor Oloroso Sherry enthielten. Zwei der Fässer ergaben die natürlich dunkle Abfüllung mit üppigem Geschmacksprofil.

Edradour 22 y.o. Barolo Cask Finish

Highland Single Malt Scotch Whisky



22 Jahre

Dest. 09/08/1999

Abgef. 26/08/2021

Fasstyp: Bourbon Casks, Barolo Hogsheads (Finish)

Fassnr. 830 & 832

567 Flaschen

55,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Körperreich, mit Noten von roter Johannisbeermarmelade, Ahornsirup und Cranberrys. Ein paar Tropfen Wasser bringen würzige Zimtäpfel und Nelken zum Vorschein. Das lange, süße Finish klingt mit süßem Mandelpüree aus.

Edradour 22 y.o. Oloroso Cask Finish

Highland Single Malt Scotch Whisky



22 Jahre

Dest. 1999

Abgef. 2021

Fasstyp: Refill Bourbon Hogsheads, Oloroso Sherry Butts (Finish)

1.331 Flaschen

55,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt Nicht kühlfiltriert



Tasting Notes:



Gezuckerte Mandel, Toffee, Rosinen und Muskatwürze aus dem Olorosofass ergänzen subtile Noten von Kokosnuss, Apfel und Vanille aus der initialen Bourbonreifung. Ein komplexer Dram, intensiv und mundfüllend, mit einem langen und warmen Nachklang.