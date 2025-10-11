Einer Krise und einem schwächelnden Markt kann man mit vielerlei Strategien begegnen – Expansion ist vielleicht die dynamischste davon. Der deutsche Onlinehändler und unabhängige Abfüller whic.de beschreitet nun diesen Weg, und erweitert sein Angebot auf die Länder Belgien, Tschechien und die Niederlande. Mit lokalen Auftritten will er in diesen Regionen neue Kunde für sein Angebot finden – weitere europäische Zielmärkte sind geplant.

In der folgenden Presseaussendung erläutert whic.de seine Pläne genauer:

WHIC ERWEITERT EUROPÄISCHE PRÄSENZ

Whisky & andere hochwertige Spirituosen von whic jetzt auch in Belgien, Tschechien und Niederlande verfügbar

Bremen, Oktober 2025

Endlich ist es soweit: whic-Abfüllungen und alle Vorteile, die der Premium-Spirituosen-Shop bereit hält, sind jetzt auch in Belgien, den Niederlanden und Tschechien erhältlich. Mit den bestehenden Länderseiten in Deutschland, Österreich sowie Frankreich erreichen die exklusiven Angebote des Shops nun Kunden in 6 europäischen Nationen – weitere sind geplant.

Mit dem Markteintritt in die Niederlande, nach Belgien und Tschechien baut whic die regionale Nähe zu Kunden weiter aus. Das Unternehmen folgt damit seiner Leitidee, dass Genuss Menschen verbindet. Die lokalen Auftritte bündeln ein großes, gut kuratiertes Sortiment, Hintergrundinformationen und sehr guten Service – per Mail in der jeweiligen Landessprache sowie am Telefon auf Deutsch und Englisch.

Versandkonditionen in den neuen Märkten

Für Bestellungen gelten folgende Konditionen:

Niederlande: Versandkosten 7,90 Euro, kostenfreier Versand ab 150 Euro Bestellwert

Versandkosten 7,90 Euro, Bestellwert Belgien: Versandkosten 7,90 Euro, kostenfreier Versand ab 150 Euro Bestellwert

Versandkosten 7,90 Euro, Bestellwert Tschechien: Versandkosten 190 CZK, kostenfreier Versand ab 3.500 CZK Bestellwert

„Die Erweiterung auf drei zusätzliche EU-Märkte ist ein konsequenter Schritt unserer europäischen Ausrichtung. Lokale Angebote, verlässliche Logistik und fundierte Information schaffen Mehrwert – für Einsteigerinnen und Einsteiger ebenso wie für erfahrene Sammlerinnen und Sammler“ Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Über whic

Seit 2012 arbeitet das Team von whic am besten Spirituosen-Online-Shop Deutschlands. Über 5000 Artikel rund um Whisky, Rum, Cognac, & Armagnac sind dauerhaft lieferbar – das sorgt für Vielfalt im Glas. Außerdem kreiert whic mit viel Herzblut seine eigenen Produktlinien. Unter der Marke Tasting Circle finden Liebhaber eine große Auswahl an Whiskyproben. Mit dem Tasting Circle Club gibt es sogar die Möglichkeit, sich jeden Monat von einem neuen Whisky überraschen zu lassen. Besonderer Beliebtheit erfreut sich auch die Reihe kostenloser E-Books zum Thema Whisky.