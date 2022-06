Whisky im Bild: Baufortschritt bei der Port of Leith Distillery in Edinburgh

Im November 2020 haben wir über den Baustart der Port of Leith Distillery in Edinburgh berichtet – eine ungewöhnliche Brennerei, die sich so wie die schwedische Mackmyra-Destillerie die Gravitation zu Nutze macht, indem sie die Arbeitsvorgänge in der Brennerei vertikal anordnet. Toppen Sie das noch oben mit einem Cafe mit herrlichem Ausblick über Edinburgh, und Sie haben die Port Leigh Distillery.

Unser Leser Peter Kohl hat unlängst die Baustelle besucht und uns fünf Bilder vom Baufortschritt dort zugesendet. Diese dürfen wir heute hier dankenswerter Weise mit Ihnen teilen (können Sie die schon eingebauten Washbacks finden?).

Übrigens: Die Eröffnung dort ist immer noch für 2022 vorgesehen.