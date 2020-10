Whisky im Bild: Ein Besuch bei SLYRS (20 Bilder)

In Zeiten eingeschränkter Reisemöglichkeiten sind Foto-Reportagen ein kleiner Ersatz für das tatsächliche Reisen. Und so möchten wir Sie heute in die 1999 in Bayern gegründete Brennerei Slyrs mitnehmen, um dort das Besucherzentrum, die Brennerei und das Fasslager zu besichtigen.

Möglich wird das durch unseren Leser Jochen Wied von Joe’s Tastings, der uns immer wieder Bilder seiner Whiskyreisen zur Verfügung stellt – so auch jetzt. Die 20 untenstehenden Bilder sind im Juli dieses Jahres entstanden. Vielen lieben Dank dafür!

Kommen Sie also mit Jochen Wied und uns ins bayerische Oberland nach Schliersee in den Ortsteil Neuhaus zur Destillerie SLYRS: