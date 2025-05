Auf der The Whiskyfair in Limburg konnten die 5th Anniversary Release Series von Dràm Mòr bereits verkostet werden. Nun erreichen die vier Bottlings über Whiskymax den Fachhandel in Deutschland, und sind natürlich auch über fassmeister.com erhältlich.

Hier alle Infos, die wir von Whiskymax erhalten haben:

Whiskymax Import präsentiert neue Bottlings von Dràm Mòr

Ausgezeichnete Single Casks – dafür stehen Kenny und Viktorija Macdonald mit ihrem Label Dràm Mòr – und das nunmehr seit mehr als 5 Jahren. Ein Jubiläum übrigens, das mit einer eigenen 5th Anniversary Release Series gebührend gefeiert wurde.

Auf der Whiskymesse in Limburg war es schließlich soweit: Besucherinnen und Besucher am Stand von WHISKYMAX bzw. in einer der Masterclass von Gründer Kenny Macdonald konnten die ein oder andere Deutschlandpremiere verkosten, die der Importeur WHISKYMAX – gewissermaßen auf den letzten Drücker – gerade noch rechtzeitig für die Messe nach Deutschland bringen konnte.

„Wir freuen uns sehr über die vertrauensvolle Partnerschaft mit Dràm Mòr und die herausragende Qualität der Produkte. Nachdem die ersten Single Cask Abfüllungen sehr zügig vergriffen waren, haben wir uns entschieden, nicht nur diese so weit wie möglich nachzubestellen, sondern neben neuen Abfüllungen auch weitere Produkte aus dem Sortiment von Dràm Mòr in unser Portfolio aufzunehmen – so z. B. verschiedene Single Cask Rums sowie Armagnac. So wagen wir auch immer ein wenig den Blick über den sprichwörtlichen Tellerrand“, blickt Marcel Uhrig, Geschäftsführer bei WHISKYMAX Import, positiv in die Zukunft.

Ab sofort sind die neuen Abfüllungen im Fachhandel oder unter https://www.fassmeister.com/c/weitere-whisk-e-ys/dram-mor erhältlich. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Whiskys:

Auchroisk 15 Jahre 1st Fill Bourbon Barrel – 54,1%

Tasting Notes: Datteln, saftige Sultaninen, Muscovadozucker und Chili. Vanille und die wärmende Würze.

Flaschenanzahl: 231

Royal Brackla 1st Fill Oloroso Sherry Butt – 56,1%

Tasting Notes: Cremig mit einem kräftigen Anflug von verbrannter Butter und weißer Schokolade. Obstkompott & Süßigkeiten.

Flaschenanzahl: 457

Millstone / Distilled at Zuidam 7 Jahre 1st Fill Oloroso HHD – 53,1%

Tasting Notes: Altes Leder, Holzpolitur, getrocknete Rosinen, Wärmend, weich und cremig. Ein Hauch von Lakritze. Trockene Süße.

Flaschenanzahl: 314

Dumbarton Rock Blended Malt – Small Batch – 46%

Tasting Notes: Frisch gebackene Kekse, Honig, Karamell, milde Eiche und süße Gewürze; Früchte, Rosinen & Sultaninen, Vanillepudding.