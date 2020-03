William Grant & Sons ab 2021 mit eigener Vertriebsgesellschaft in Deutschland

Wie Scottish Field soeben berichtet, wird William Grant & Sons ab 2021 mit einer eigenen Vertriebsgesellschaft in Deutschland tätig sein. Das Unternehmen, dem unter anderem die Marken Glenfiddich, Tullamore DEW und The Balvenie gehören, hat Markus Kramer, der über Diageo, BORCO und Bacardi kommt, als Managing Director verpflichtet.

In den letzten 11 Jahren hat Campari in Deutschland die Vertriebsagenden für Deutschland durchgeführt, und man hat gemeinsam einvernehmlich beschlossen, diese Kooperation nicht mehr über das Jahr 2020 hinaus fortzusetzen. William Grant & Sons möchte in Zukunft das Geschäft in Deutschland selbst entwickeln und dankt Campari Deutschland für die erfolgreiche Zusammenarbeit. Man wird das restliche Jahr über noch eng zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.