Zwei Global Travel Retail Exklusives von Douglas Laing

Sollten Sie sich in nächster Zeit auf Flughäfen aufhalten, könnten Sie auf zwei neue Produkte des unabhängigen Abfüllers Douglas Laing stoßen:

The Remarkable Regional Malts Miniature Gift Pack ist eine Sammlung von sechs 5cl-Flaschen. Sie zeigt die Vielfalt der Regional Malts von Douglas Laing: The Epicurean Lowland Malt, Timorous Beastie Highland Malt, Scallywag Speyside Malt, Rock Island Islands Malt, Big Peat Islay Malt sowie den The Gauldrons Campbeltown Malt. Verpackt kommen diese sechs Miniaturen in einem stabilen Karton mit Kupferfolie.

Der The Gauldrons Campbeltown Malt Scotch Whisky ist die zweite Neuheit von Douglas Laing im Travel Retail. Dabei handelt es sich um eine 1 Liter Flasche des im Fachhandel erhältlichen Blended Malts aus Campbeltown. Er wird mit 48% vol. abgefüllt.