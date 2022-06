Englische White Peak Distillery veröffentlicht neuen Small Batch Whisky

Mit 4300 Flaschen weltweit ist der Wire Works Whisky Small Batch nicht ganz so small, wie der Name vermuten lässt – aber schön jedenfalls, dass die kleine White Peak Distillery in Derbyshire nach ihrer Erstausgabe (wir berichteten hier darüber) im Januar dieses Jahres nun bereits den zweiten Whisky auf den Markt bringt.

Der Wire Works Whisky Small Batch ist ein leicht getorfter Single Malt, aus Fässern aus amerikanischer und französischer Eiche mit 46,2% abgefüllt. Sein Geschmack:

Noten von süßem Popcorn, Karamell, Gewürznelken, reifer Banane, Obstgartenfrüchten, Vanillestückchen, kandiertem Ingwer, Kirschkuchenfüllung, Puderzucker, weißer Schokolade, Bergamotte, Muskatnuss und verbranntem Toffee in der Nase. Am Gaumen folgen Noten von Schokoladenorange, Brandy Kekse, Victoria Sponge, Lakritz aller Art, Zimt, Cashewnüsse, Marshmallow, Vanille, Pink Grapefruit und Banane.

Der neue Whisky sollte ab heute für 60 Pfund auch im Onlinestore der Brennerei erhältlich sein, das kann aber auch erst am Nachmittag passieren.