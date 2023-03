Exklusiv: Videointerview mit Finn Thomson und Reeve Rixon über die Finn Thomson Bottlings

Seit Anfang des Jahres sind in Deutschland die Abfüllungen des unabhängigen Bottlers Finn Thomson über den Vertrieb der Prineus GmbH erhältlich (wir berichteten hier). Die Reihe von Abfüllungen ist nach Finn Thomson benannt, der die neunte Generation einer der ältesten Whisky-Familien der Welt repräsentiert.

Die Thomson Familie produzierte zum Beispiel für das eigene Geschäft iin Perth den legendären „Golden Beneagles“ Blend. Aus dem Bestand der Fässer, die Finns Großvater nach dem Verkauf dieser Marke behielt (und weiter ausbaute), bedient man sich nun für unabhängige Abfüllungen unter dem eigenen Namen.



Seit ca. Ende Februar sind die drei Serien nun in Deutschland erhältlich:

Core , die handverlesenen Einzelfässer mit individueller Geschichte,

, außergewöhnliche Einzelfässer mit mindestens 30 Jahre Alter und The Crown, die ältesten und wertvollsten Single Malts begehrter Destillen.

Wir konnten am Rande der Whiskymesse in Nürnberg mit Finn Thomson und dem Creative Director der Abfüllungen, Reeve Rixon, ein Interview führen, bei dem auch der 33 Jahre alte Longmorn aus der „Rare“-Serie zur Verkostung kam, ein wirklich ausgezeichneter Single Malt ganz im alten Stil und am Höhepunkt der Reifung. Das knapp neun Minuten lange Interview samt Verkostung finden Sie nachstehend und auf unserem Youtube-Kanal. Abonnieren Sie uns doch dort – und klicken Sie auf die Glocke, um immer über neue Videos (die dort etwas früher online sind als hier im Artikel) sofort informiert zu werden.

