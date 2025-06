Neu bei Kirsch Import: Fünf Abfüllungen aus der 100 Proof Edition von Signatory Vintage

Heute am Morgen stellten wir Ihnen bereits zwei Neuzugänge im Whisky-Portfolio von Kirsch Import vor. Heute am frühen Nachmittag kommen noch fünf weitere neue Bottlings hinzu. Diese erscheinen in der Signatory Vintage 100 Proof Edition und kommen aus den Brennereien Benriach, Ben Nevis, Caol Ila, Glen Ord und Tullibardine.

Hier alle weiteren Details, die wir von Kirsch Import erhalten haben:

100 Proof starke Spartipps von Signatory:

Von Benriach bis Tullibardine

Unabhängig abgefüllte Qualitätswhiskys von angemessenem Alter, die hohe Volumenprozente mit einem niedrigen Preis verbinden: Das ist die Signatory Vintage 100 Proof Edition in Kurzform. Ihre vorteilhaften Eigenschaften demonstriert die Reihe jetzt mit fünf Neuheiten.

Noch unter Billy Walkers Führung wurde der Benriach 2014/2025 in der experimentierfreudigen Brennerei gebrannt. Signatory lagerte den Speyside Single Malt in erstbefüllten Oloroso Sherry Butts – für Noten von Marzipan bis Pflaume. Auf denselben Fasstyp setzt der ausdrucksstarke Ben Nevis 2015/2025 und lässt so karamellisierte Walnüsse mit Cranberrys verschmelzen.



Im Caol Ila 2015/2025 treffen zitrusfrische Torfwellen von Islays Ostküste auf Nussschokolade und Trockenfrüchte. Der Glen Ord 2012/2025 schenkt Genießern einen raren unabhängigen Blick auf die Brennerei aus den Highlands, deren Whiskys als The Singleton vermarktet werden. Nach zwölf Jahren in First Fill Bourbon Barrels vereint er Vanille und Malzbonbons mit sanfter Würze.



Der leichte Tullibardine 2015/2025 setzt auf First und Second Fill Oloroso Sherry Butts, die den Highlander mit Noten von zartschmelzenden Schokoladenpralinen, Datteln und würziger Eiche ausstatten.

Benriach 2014/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #40

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ben Nevis 2015/2025

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #41

9 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Caol Ila 2015/2025 – Peated

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #42

9 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First & Second Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glen Ord 2012/2025

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #43

12 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrels

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tullibardine 2015/2025

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #44

9 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First & Second Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert