Zwei neue Single Pot Still Whiskeys als Single Cask Bottlings der Ballykeefe On Farm Distillery stellt Whiskymax heute in seiner Aussendung vor. Erhältlich sind diese ab sofort im Fachhandel und selbstverständlich über fassmeister.com, alle Details inklusive ausführlicher Tasting Notes finden Sie folgend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Whiskymax präsentiert neue Single Pot Still Whiskeys der Ballykeefe On Farm Distillery

In der aufstrebenden Whiskeywelt auf der grünen Insel sticht aktuell die familiengeführte Farm Distillery Ballykeefe, idyllisch ca. 15min von der Stadt Kilkenny gelegen, heraus.



Das Motto der Brennerei „From our fields to your glass“ könnte dabei treffender nicht sein:

Die Gerste wird auf den familieneigenen Feldern angebaut und erst dann geerntet, wenn sie die höchste Reife erreicht hat. Das bei der Ernte anfallende Stroh wird in den Wintermonaten als Einstreu für das Vieh der Farm verwendet, und die Nebenprodukte der Destillation werden an das Tier verfüttert, sodass außerhalb des Bauernhofes absolut keine Abfälle entstehen.

Neu eingetroffen sind zwei Single Cask Abfüllungen:

Der in Trinkstärke abgefüllte Single Pot Still eine Altersangabe erhalten – und grundsätzlich ist es so, dass die Single Casks peu à peu älter werden.

Bei der Single Pot Still Cask Strength handelt es sich um eine ältere Abfüllung, die wir exklusiv für eine Messe erhalten haben – und dementsprechend sind dies Restflaschen.

Details der einzelnen Abfüllungen:

Ballykeefe 2018/2025 Single Pot Still 46%

Destilliert 23/11/2018

Abgefüllt: 07/04/2025

Tasting Notes

Aroma: Die Nase ist intensiv, aber sanft mit echter Tiefe und Charakter, mit kräftigen Noten von warmem Karamell, fester Eiche, Vanille, Malzgetreide und einem kleinen Hauch von Kokosnuss.

Geschmack: Der Geschmack hat zunächst einen Ausbruch von Orangenschalen und dunkler Schokolade in der Mitte der Zunge. Dann eine Welle von Gewürzen mit Noten von Lakritze, Nelken, Kardamom und einem Hauch von beruhigendem Mentholöl im Hintergrund. Ein kleiner Spritzer Wasser beruhigt das fassstarke Feuer und verstärkt das üppige Mundgefühl.

Nachklang: Langer, langsam brennender Abgang, dominiert von eingemachten Orangen und Anis.

Ballykeefe 2018/2023 Single Pot Still Cask Strength 55,8%

Destilliert 05/12/2018

Abgefüllt: 07/05/2023

Tasting Notes

Nase: Warme, einladende Nase mit Karamell-Toffee-Noten, weicher Eichen-Vanille, Malzgetreide und einem Hauch von Kokosnuss.

Geschmack: Eine Welle von reichhaltigem, erdigem Malz mit süßen und würzigen Noten von Lakritz, Nelken, getrockneten Früchten und grünem Kardamom. Ein kleiner Spritzer Wasser öffnet die reichen Malzaromen noch mehr und verbessert das seidige Mundgefühl.

Nachklang: Der lange malzige Abgang geht in zerschnittene Orangen und Anis über.

Erhältlich sind sie ab sofort im Fachhandel oder unter https://www.fassmeister.com/c/weitere-whisk-e-ys/ballykeefe-distillery.