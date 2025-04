Neu bei Kirsch Import: Sherry Single Casks von Symington’s Choice

Nicht nur Nc’nean Huntress 2025: Lemon Meadow, die wir Ihnen bereits heute am Morgen vorstellten, sind die Neuheiten in dieser Woche bei Kirsch Import. Zwei Sherry Single Casks von Signatory Vintage aus der Reihe Symington’s Choice, exklusiv abgefüllt für Kirsch Import, werden demnächst im Handel in Deutschland zu finden sein.

Hier alle Details:

Nachgefragt & nachgelegt:

Exklusive Sherry Single Casks von Symington’s Choice

Andrew Symington ist Experte im Aufspüren exklusiver Scotch Whiskys. Für die Serie Symington’s Choice trifft der Signatory-Gründer persönlich eine Auswahl aus seltenen, mit hoher Kunstfertigkeit besonders lang gereiften Fässern.

Zwei davon haben Ihnen zuletzt besonders zugesagt. Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir daher für Nachschub aus Schwesterfässern gesorgt – dieses Mal exklusiv für Kirsch-Kunden.



Als Single Malt selten, aber hervorragend: Der Auchroisk 2008/2025 ist ein Geheimtipps für Anspruchsvolle. Er durfte seine 16 Jahre ebenso im First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead krönen wie der ölige Mannochmore 2008/2025 aus der erst 1971 erbauten Speyside-Brennerei.

Auchroisk 2008/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Symington’s Choice

16 Jahre

Dest.: 20/09/2008

Abgef.: 10/03/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead (Finish)

Fassnr.: 3

350 Flaschen

57,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Mannochmore 2008/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Symington’s Choice

16 Jahre

Dest.: 17/09/2008

Abgef.: 11/03/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead (Finish)

Fassnr.: 2

348 Flaschen

54,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert