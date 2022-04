Neu: Tamnavulin White Wine Cask Edition

Manchmal dauert es einige Zeit, bis eine Abfüllung, die wir in der TTB-Datenbank entdeckt haben, auch tatsächlich auf den Markt kommt. Im Fall des Tamnavulin White Wine Cask Edition sind es ganz vier Monate. Jetzt aber ist er da: Nach dem Tamnavulin Red Wine Cask Edition ist er nun erschienen, zusammengestellt aus Whisky, der zunächst in Fässern aus amerikanischer Weißeiche reifte, danach in Sauvignon Blanc Weißweinfässern.

Abgefüllt ist der Tamnavulin White Wine Cask Edition mit 40% vol., und er soll Noten von grünen Gartenäpfelm Bananen, reifer Honigmelone, weißem Pfirsich, frischer Zitrone, Jasmin und Vanille sowie Kokoscreme in der Nase offerieren, dann am Gaumen Limone, Grapefruit, Apfelkuchen, Zimt und Zitronenbisquit.

In UK kostet er 32 Pfund, und dort soll er auch noch in diesem Monat erscheinen. Ob seine Veröffentlichung in Deutschland ebenfalls knapp bevorsteht, können wir nicht sagen. Sagen können wir aber, dass es noch einen (noch nicht erschienenen) Dritten im Bunde gibt – folgen Sie einfach unserem Link oben 😉