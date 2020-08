PR: BORCO-MARKEN-IMPORT – Dr. Tina Ingwersen-Matthiesen wechselt von der Geschäftsführung in den Beirat

Personelle Veränderungen bei BORCO-MARKEN-IMPORT in Hamburg, Importeur zahlreicher bekannter Whiskymarken wie Dalmore, Glengoyne, Fetterairn Isle of Jura, Teeling oder Elijah Craig und Evan Williams: Dr. Tina Ingwersen-Matthiesen legt mit 30. September ihre Position in der Geschäftsführung zurück und wird Teil des Beirates des Unternehmens.

Eine Würdigung Ihrer Tätigkeit und die Umbesetzungen in ihrem bisherigen Tätigkeitsfeld finden Sie in der nachfolgenden Pressemitteilung:

BORCO – Änderung in der Geschäftsführung und im Beirat

Zum 30. September 2020 legt Dr. Tina Ingwersen-Matthiesen ihre Position in der Geschäftsführung nieder und wechselt in den Beirat des hanseatischen Familienunternehmens.

Hamburg, August 2020. Mit Wirkung zum 30. September 2020 tritt Dr. Tina Ingwersen-Matthiesen (46), geschäftsführende Gesellschafterin des hanseatischen Familienunternehmens BORCO-MARKEN-IMPORT, aus der Geschäftsführung des Unternehmens aus. Nach langjähriger Tätigkeit an der Spitze des Unternehmens widmet sie sich ab dem 01. Oktober neuen Aufgaben im Beirat, wo sie den Platz von Uwe Matthiesen einnimmt, der zum 30. September sein Amt als Beiratsvorsitzender niederlegt und dem Unternehmen als Gesellschafter eng verbunden bleibt. Neben den neuen beruflichen Aufgaben bei BORCO widmet sich Dr. Tina Ingwersen-Matthiesen zukünftig dem Projekt einer Neugründung im Bereich der pflanzlichen Ernährung, für den sie sich seit den letzten Jahren leidenschaftlich engagiert.

Damit zieht sich die 46-jährige aus dem aktiven operativen Geschäft von BORCO zurück, wird der Geschäftsführung jedoch auch weiterhin in ihrer Rolle als Beirat sowie als Gesellschafterin beratend zur Seite stehen sowie die Geschicke des Unternehmens mitgestalten, um BORCO als unabhängiges, dynamisches Familienunternehmen im In- und Ausland weiter zu stärken.

Bei Eintritt in das Unternehmen vor 17 Jahren übernahm Dr. Tina Ingwersen-Matthiesen die Aufgabe, den HR-Bereich des Unternehmens aufzubauen und zu leiten. Im Jahr 2004 wurde sie zusätzlich mit der Implementierung und Führung des Pressebereichs betraut, den sie bis zuletzt als Ressort-Geschäftsführerin steuerte. In den vergangenen vier Jahren verantwortete Dr. Tina Ingwersen-Matthiesen zusätzlich alle Themen des internationalen Markenrechts.

Ihre Aufgabengebiete übergibt sie wie folgt:

Für den HR-Bereich holt BORCO zum 01. September 2020 mit Frau Nadine Herz (45) eine erfahrene HR-Managerin an Bord, die sich dank ihrer sechsjährigen Arbeit bei der Brown-Forman Deutschland GmbH bestens in der Spirituosenindustrie auskennt und bei BORCO den HR-Bereich weiterentwickeln und ihm neue Impulse geben soll. In dieser Funktion berichtet sie direkt an die Geschäftsführung. Zuletzt arbeitete Frau Herz bei Ramboll Deutschland, eines der führenden Ingenieur- und Managementberatungsunternehmen.

Den PR-Bereich übernimmt Nikolas Odinius (29) als Communication Manager und Pressesprecher mit direkter Berichtslinie an die Geschäftsführung. Herr Odinius ist 2017 ins Unternehmen eingetreten und hat in den letzten Jahren in Zusammenarbeit mit Frau Dr. Ingwersen-Matthiesen alle Corporate- und Brand-PR-Themen betreut. Der Bereich Markenrecht wird an Christoph Maaß (60), langjähriger Geschäftsführer für den Bereich Finanzen, übergeben.

Dr. Tina Ingwersen-Matthiesen freut sich über die Nachbesetzungen und die neuen Herausforderungen: