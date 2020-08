PR: Whic präsentiert Tarot 1 – The Magician (Glenrothes 13yo)

Eine neue Serie gibt es vom Händler und unabhängigen Abfüller whic.de – in der neuen Tarot-Serie ist die erste Abfüllung erschienen, ein 13 Jahre alter Glenrothes aus dem Einzelfass unter dem Namen „The Magician„. Was es darüber zu sagen gibt, können Sie der nachfolgenden Info entnehmen:

DUNKLE FRUCHTNOTEN ZIEHEN SIE IN IHREN BANN…

GLENROTHES 13 JAHRE – I. THE MAGICIAN (whic TAROT)

Lassen Sie sich verzaubern! Mit einem magischen Alter von 13 Jahren zieht der Glenrothes Single Malt Whisky Sie ganz unwiderstehlich in seinen Bann. Er ist der Auftakt zu whics neuer Serie Tarot. Das Single Cask No. 9683 macht seinem Namen The Magician alle Ehre. Es wurde von whic speziell für diese einzigartige Serie aus den Lagerhäusern von Signatory ausgewählt. Zauberhafte Sherrynoten, die diesem Fassteil eines First Fill Sherryfassesinnewohnen, versüßen den wärmenden Genuss. Trotz seiner ungehemmten Kraft von 61,8% Vol. vermag es dieser übersinnliche Trunk, Milde walten zu lassen. The Magician tritt in besonderem Gewand in Erscheinung: einem wertigen Ibisco Decanter mit liebevoll-detailreichem Design. Zu jeder Flasche erhalten Sie eine von Hand illustrierte Tarot-Karte zum Sammeln. Offizieller Start ist der 01.09.2020. Für Newsletterabonnenten von whic steht er allerdings schon im Vorverkauf zur Verfügung.

„Klar, ich könnte jetzt von den Aromen schwärmen – von Vanillecreme, gebrannten Mandeln und Espressobohnen, den süßen Weingummi- und Schokoladennoten oder der dezent-scharfen Nuancen von kandiertem Ingwer. Damit würde ich diesem köstlichen Tropfen aber kaum gerecht. Um es auf den Punkt zu bringen: Dieser Glenrothes ist einfach magisch!“

Arne Wesche Geschäftsführer whic GmbH

Die Serie Tarot

The Magician ist der zauberhafte Auftakt für whics neue Serie Tarot. Mit 22 Single Malts kreiert die Reihe ein Portal zu einer übernatürlichen Aromenwelt. Tarot soll dazu verführen, sich voll und ganz all‘ seinen Sinnen hinzugeben und den hypnotisierenden Genuss von Whisky zu zelebrieren. Die schmuckvollen Ibisco Decanter mit handillustriertem Etikett und Anhänger zum Sammeln stimmen hervorragend auf die mystischen Abfüllungen darin ein. Entdecken Sie hier selbst, welche Aromen die Karten für Sie bereithalten: whic.de/tarot.