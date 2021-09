PR: Es ist wieder soweit – Big Peat Christmas Edition 2021 läutet die Weihnachtszeit ein

Alle Jahre wieder – kann man sich schon in der Herbstzeit auf Weihnachten freuen, denn der Big Peat von Douglas Laing, der Islay Blended Malt mit Whisky aus vielen Islay Destillerien, wurde soeben angekündigt. Und diesmal gibt es als Motiv eine schottische Schlittenfahrt…

Alle Infos zur diesjährigen Sonderausgabe Big Peat Christmas Edition 2021, die natürlich wieder typisch weihnachtlich und typisch frech aufgemacht ist, lesen Sie hier in der Pressemitteilung des Bremer Spirituosen Contor, dem Importeur für Deutschland:

Für garantiert torfige Weihnachten…

Big Peat Christmas Edition 2021 läutet die Weihnachtszeit ein

Bremen, 20. September 2021. Douglas Laing & Co, einer der führenden Distiller, Blender und Bottler feinster schottischer Whiskys, stellt heute mit Big Peat Christmas, die jährliche Sonderabfüllung des Islay Malt Scotch Whiskys vor.

Mit einer natürlichen Fassstärke von 52,8 % Alkohol und ohne Färbung oder Kältefiltration strotzt die diesjährige Weihnachtsabfüllung nur so voll erdigem, ledrigem und aschigem Charme, der durch eine wunderbar wärmende Süße ausgeglichen wird.



Diese limitierte Abfüllung ist das große Finale eines erfolgreichen Jahres für den kultigen Islay Malt, in dem Big Peat bei den renommierten San Francisco World Spirits Awards mit einem Gold Award und bei den Spirits Business Awards mit der Master Medal ausgezeichnet wurde. Zudem wurde Big Peat bei dem diesjährigen Internationalen Spirituosen Wettbewerb des Meininger Verlags (ISW) als „Scotch Whisky Blended des Jahres“ und mit einer Goldmedaille prämiert. Diese Auszeichnungen, so die Familie Laing, sind „ein Beweis für die Qualität unseres sorgfältig hergestellten Blended Malt“.



Das Packaging der Big Peat Christmas Edition ist in glänzenden, eisblauen Farben gehalten und wird durch frostige Schneeflocken abgerundet. Auf der Tube zeigt sich der ikonisch-bärtige Fischer auf einem Schlitten, quer über seine Heimatinsel Islay, rodelnd. Die rot-weiß gestreifte Flaschenkapsel, die zum Synonym für die weihnachtliche Veröffentlichung geworden ist, vervollständigt den Auftritt des Premium Whiskys.



Fred Laing, Vorsitzender des Familienunternehmens, kommentiert:

„Unser Familienunternehmen ist wirklich dankbar und erfreut zu wissen, dass unsere Big Peat Weihnachtsabfüllung für andere Islay-Whisky-liebende Familien auf der ganzen Welt zu einer Art jährlichem Ritual geworden ist. Es ist so herzerwärmend, Nachrichten von begeisterten Menschen zu erhalten, für die das Öffnen dieser besonderen Flasche Big Peat Christmas den Beginn der Feierlichkeiten mit Freunden und Familie markiert. An der Spitze unserer Familie steht Big Peat höchstpersönlich – und so wünschen wir Ihnen auch von unserer Familie ein frohes Weihnachtsfest.“

Big Peat Christmas 2021 wird ab September im Fachhandel der wichtigsten Märkte der Welt, darunter Europa, Nordamerika und Asien, erhältlich sein.

Big Peat Christmas Edition 2021, 52,8 % vol., 0,70Ltr, 55,99€ UVP