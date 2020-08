PR: Kirsch Import bringt BrewDogs Boilermakers Serie, neuen Elsburn und neuen Bourbon und Rye

Schon vor einem Jahr haben wir darüber berichtet, dass sich der schottische Craftbeer-Pionier Brewdog auch in die Spirituosenwelt wagen wird – mit der Boilermakers-Serie. Die drei Whiskys sind jeweils von der niederländischen Destillerie Zuidam und den unabhängigen Abfüllern Duncan Taylor und Compass Box mitentwickelt worden. Kirsch Import bringt diese drei Abfüllungen ab sofort auch nach Deutschland – und verrät mehr über sie in der nachfolgenden Aussendung, wie auch über eine neue Elsburn-Abfüllung, einen neuen Bourbon und einen neuen Rye aus gutem Hause:

Whisky meets Craft Beer – BrewDogs Boilermakers Serie kombiniert Braukunst und Destillation

BrewDog ist Rudelführer in Sachen Craft Beer – und hat auch auf dem deutschen Markt in den letzten paar Monaten seine Alphatier-Kompetenzen in Sachen handwerklich solide, innovative Spirituosen unter Beweis gestellt. Wir haben schon verraten: Destillate für den eigenen Whisky der kreativen Schotten schlummern bereits in den Fässern. Ab heute sind jedoch BrewDogs erste Experimente auf dem Whisky-Areal verfügbar: die Boilermakers Whisky-Serie.



In der kleinen, limitiert verfügbaren Range führt BrewDog Brauerei und Destillation zusammen und lässt sich dabei vom klassischen Herrengedeck, dem „Boilermaker“, inspirieren. Der besteht typischerweise aus einem Glas Bier und einem Whisky-Shot. Damit beides bestens harmoniert, kooperiert BrewDog mit den gestandenen Whisky-Brennern, -Blendern und -Abfüllern von Zuidam, Duncan Taylor und Compass Box. Deren drei Whisky-Kreationen sind bereits solo ein Genuss – Experimentierfreudige erleben aber noch mehr Aromenvielfalt in Kombination mit den BrewDog Craft-Bieren Dead Pony, Jet Black Heart und Punk IPA. Die Biere sind über BrewDog erhältlich.

Zuidam Distillery Torpedoed Tulip & BrewDog Dead Pony Pale Ale

Die Brenner der niederländischen Zuidam Distillery legen wohl genauso viel Wert auf handwerkliches Arbeiten wie die BrewDog Distiller um Steven Kersley. Für die Boilermakers-Serie destillierte das Traditionsunternehmen einen Dutch Single Rye Whisky, der so gut Hand in Hand geht mit BrewDogs Dead Pony Pale Ale, wie Zuidams Gründungsduo. Fruchtig, würzig und schokoladig kommt Torpedoed Tulip aus Ex-Oloroso Sherry Casks und ergänzt das leichte, sommerliche Craft Bier im Stil der US-Pazifikküste.

Torpedoed Tulip – im Pairing mit BrewDog Dead Pony Pale Ale

Zuidam Distillery for BrewDog Distilling



Fass-Typ: Ex-Oloroso Sherry Casks

46 % vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Duncan Taylor Skeleton Key & BrewDog Jet Black Heart Stout

Reiner schottischer Single Malt mit einer Prise getorften Scotchs von Bunnahabhain – daraus besteht Skeleton Key. Der Blend aus dem Hause Duncan Taylor balanciert die für Islay typischen kräftigen, maritimen und torfig-rauchigen Aromen mit fruchtig-milden Noten aus der Speyside und passt sich so harmonisch der Stout-Variante von BrewDog an. Repräsentativ für seine Kategorie besticht das Bier mit Röstmalzaromen von Kaffee und Schokolade. Mit Vanille und Hafer eingebraut, liegt der tiefschwarze Gerstensaft seidig auf der Zunge.

Skeleton Key – im Pairing mit BrewDog Jet Black Heart Stout

Duncan Taylor for BrewDog Distilling



Fass-Typ: Ex-Oloroso Sherry Casks

46 % vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Compass Box Transistor & BrewDog Punk IPA

Spritzig, tropisch, hopfig – so beschreibt BrewDog sein gebrautes Aushängeschild, das Punk IPA. Auf dem Bier mit 5,6 % vol. basiert zu großen Teilen der Erfolg der schottischen Brauer. Passend zum etwas bitteren IPA-Flaggschiff komponierte Compax Box aus Edinburgh einen Scotch Whisky Blend aus Malt und Grain Whisky. Gereift in u.a. amerikanischer Weißeiche und Hybridfässern aus französischer Eiche, umhüllt der Blend den Gaumen mit einem Hauch von Puderzucker und Honig. Diese Süße wird kontrastiert mit Aromen getrockneter Feigen, Marmelade und gerösteter Eiche.

Transistor – im Pairing mit BrewDog Punk IPA

Compass Box for Brewdog Distilling



Fass-Typ: Eichenfässer, u.a. First Fill Fässer aus amerikan. Weißeiche, Hybridfässer aus frz. Eiche

43 % vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Exklusives aus dem Einzelfass: Elsburn Banyuls ist süß, fruchtig und nur limitiert verfügbar

Harz, Hammerschmiede, Handarbeit: Seit 2002 entsteht im Herzen Deutschlands anspruchsvoller Hercynian Single Malt nach traditionellen Methoden. Die Range von Elsburn ist vielseitig und zeugt von der Liebe ihrer Macher zum Handwerk von der Auswahl der Fässer bis zur Etikettierung per Hand. Die Niedersachsen füllen ihren Whisky stets in kleiner Stückzahl ab – und zwar aus einer beeindruckenden Fassvielfalt. Mit Sherry, Malaga oder Port Casks, ehemaligen Moscatel-, Sauternes- oder Madeira-Fässern sind insbesondere mit Süßweinen getränkte Hölzer vertreten. Die heutige Neuheit aus der Hammerschmiede bildet davon keine Ausnahme. Die stark limitierte Exklusivabfüllung durfte acht Jahre lang in einem Fass reifen, das mit Banyuls vorbelegt war. Dem Likörwein aus dem Süden Frankreichs verdankt der Single Cask Whisky seine vollmundige, fruchtige Süße. Abgefüllt in Fassstärke mit 46,7 % vol. und selbstverständlich nicht kühlfiltriert, entfaltet er seinen vollen Charakter.

Elsburn Banyuls 2011/2020

Single Cask Limited Exclusive Edition



8 Jahre

Dest. 22/11/2011

Abgef. 06/2020

Fass-Typ: Banyuls

Fassnr. 701

241 Flaschen

46,7 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Gute Neuigkeiten aus den USA gefällig? Amerikanische Klassiker machen Lust auf die Staaten

Mit Berry Bros. & Rudd verbindet man gediegene Tradition, Lieferungen an das britische Königshaus und den repräsentativen Firmensitz in London. Texas – eher nicht. Diese ungewöhnliche Verbindung besteht jedoch, seit 1842 die texanische Gesandtschaft über Großbritanniens ältestem Wein- und Spirituosenfachhändler einzog. Auf die spielt der Texas Legation Bourbon an. Das bereits zweite Batch der Serie ist ein echt texanischer Spirit, verblendet von Berry Bros. & Rudd, destilliert von Ironroot Republic. Die Craft Brennerei fokussiert frische, lokale und nicht gentechnisch veränderte Zutaten und führt jegliche Destillationsschritte vor Ort selbst durch. Der Bourbon balanciert süßen Mais, Eichenwürze, Honig und lebhafte Frucht.

Texas Legation Bourbon Whiskey

Ironroot Republic mit Berry Bros. & Rudd



Fasstyp: Eichenfässer

5.000 Flaschen

46,2 % vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Auch Old Potrero ist ein historischer Tropfen: Er bildet das ursprünglich im Amerika des 18. Jahrhunderts hergestellte Pot-Still-Destillat aus Roggen nach. Die Idee dazu entstand Mitte der 1990er Jahre – zu einer Zeit, da es keinen legal gebrannten Malted Rye aus Pot-Still-Brennblasen in den Staaten gab. Old Potrero wird am Potrero Hill in San Francisco traditionell in einem kleinen Kupferkessel und zu 100 Prozent aus Roggenmalz destilliert. Der American Rye reift in feinkörnigen neuen sowie vorbelegten Fässern aus amerikanischer Eiche, die auf herkömmliche Weise nur leicht getoastet, jedoch nicht ausgekohlt werden. Nach mindestens 2 Jahren und 6 Monaten tritt Old Potrero sein ausgewogen komplexes geschmackliches Erbe an.

Anchor Distilling Old Potrero

18th Century Style American Rye



2-5 Jahre

Fasstyp: nicht ausgekohlte neue und vorbelegte Eichenfässer

51,2 % vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert