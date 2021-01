PR: Neue Importe aus England und Irland bei Pinkernells Whisky Market

Als Whiskygenießer ist man immer auf der Suche nach Neuem, seien es neue Abfüllungen bekannter Brennereien oder neue Destillerien. Zwei solcher Neuheiten bietet Ihnen nun Pinkernells Whisky Market, der den Generalimport für McCarthy’s Irish Whiskey (einem Blend, der momentan aus Whiskeys der Great Northern Distillery zusammengestellt wird) und die Whiskys der englischen White Peak Distillery übernommen hat – und zwar von Österreich und Deutschland.

Was es hier Neues zu kaufen und kosten gibt, lesen Sie nachfolgend:

Neue Importe aus England und Irland bei Pinkernells Whisky Market

Wir freuen uns, dass wir ab sofort mit „White Peak Distillery“ aus England und „McCarthy’s Irish Whiskey“ zwei neue Marken in unserem Sortiment begrüßen dürfen.

Für beide Firmen haben wir den Generalimport nach Deutschland und Österreich übernommen.

White Peak Distillery

2016 hat sich das Ehepaar Claire und Max Vaughan einen lange gehegten Traum erfüllt – eine Whiskydestillerie dort zu errichten, wo sie aufgewachsen sind. Damit stand das englische Derbyshire und der Peak District von Anfang an als Heimat für ihren „White Peak Whisky“ fest.

Die Brennerei wurde in einem alten Drahtwerk errichtet, welches direkt an einem Fluss und in einem alten Waldgebiet gelegen ist. Das Derwent Valley, in welchem sie ihre Spirituosen herstellen ist 2001 zum Weltkulturerbe ernannt worden.

Das nun erhältliche Prologue Release 2.1 ist die erste Abfüllung, welche es regulär zu kaufen gibt. Es handelt sich ob der Lagerzeit noch um keinen Whisky, sondern wie der Name schon sagt, um einen

Ausblick auf die White Peak Whiskys, welche man in Zukunft herausbringen möchte.

White Peak Prologue Release 2.1 English Single Malt Spirit

50,1% Vol.

Limitiert: 560 Flaschen

Dieser leicht rauchige Spirit reifte für zwei Jahre in einem STR-Fass aus amerikanischer und europäischer Eiche.

Tasting Notes: Trockene Früchte, Vanille, Honig, Orangenschale, Nelken und schwarze Pfefferkörner.

UVP: 46,90€ /0,5l

Das White Peak Prologue Release 2.1 ist ab sofort bei Pinkernells Whisky Market Berlin im Einzelhandel, sowie im Großhandel erhältlich.

In unserem Standort Salzburg ist die Abfüllung ab Ende Januar 2021 verfügbar.

McCarthy’s Irish Whiskey

„To the brave and faithfull, nothing is difficult“ McCarthy’s Clan Motto

McCarthy’s ist einer der großen irischen Clans des Mittelalters. Whiskeyherstellung ist tief in der Familiengeschichte verwurzelt und der McCarthy’s Irish Whiskey soll für diese stolze Verbindung stehen.

McCarthy’s tritt vorerst als unabhängiger Abfüller auf. Der Whiskey selbst wird von der „Great Northern Distillery“ in Dundalk gebrannt –

der derzeit größten unabhängigen Brennerei Irlands.

McCarthy’s Irish Whiskey Irish Blended Whiskey 40% Vol.

First Bottling for Germany (480 Flaschen) First Bottling for Austria (480 Flaschen)

McCarthy’s Irish Whiskey ist ein Blend aus irischem Single Grain und Single Malt Whiskey. Der Grain Whiskey ist hierbei leicht überwiegend und seine natürliche, weiche Struktur wird durch die würzige Komplexität des Single Malt unterstützt. Der McCarthy’s Irish Whiskey ist dreimal destilliert und hat nach seiner Lagerung in Ex- Bourbon Fässern ein Finish in Oloroso Sherry Fässern erhalten, welches ihm noch ein wenig mehr Tiefe verleiht.

Tasting Notes: Aromen von intensivem Zitronenaufstrich, gelben Äpfeln, Vollkornkeksen und ein weicher, zimtiger Abgang.

UVP: 28,90€ /0,7l

Der McCarthy’s Irish Whiskey ist ab sofort an beiden Standorten sowohl im Einzelhandel, als auch im Großhandel erhältlich.