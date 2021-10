Serge verkostet: Karuizawa im Duett

Zwei in diesem Jahr erschienene Single Cask Bottlings der japanischen Brennerei Karuizawa finden wir in der heutigen Verkostung auf Whiskyfun. Fässer aus dieser nicht mehr existierenden Brennerei sind immer seltener zu finden und weisen dann eine sehr lange Lagerzeit auf. Ganze 34 bzw 38 Jahre durften diese Single Malts reifen. Die beiden Sherry-Fässer sind in Fassstärke für die Elixir Distillers und The Whisky Exchange abgefüllt und werden von Serge mit mehr als 90 Punkten bewertet.

Abfüllung Punkte