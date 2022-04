Neues von Tilo Schnabel aka The Caskhound: Mit einem neuen 20 Jahre alten Glen Moray eröffnet er eine neue Serie von insgesamt sieben Abfüllungen, die in den nächsten Wochen ebenfalls in den Handel kommen werden. Der Glen Moray, wie üblich fassstark, ist jetzt schon zu haben – und wird in der nachfolgenden Presseinformation ausführlicher beschrieben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

THE CASKHOUND begrüßt das Frühjahr mit einem fruchtig-frischen Single Malt Scotch Whisky von Glen Moray

Eine sonnenbeschiene Blumenwiese erfüllt von dem Duft von Gras, frischen Früchten, Honig und warmem Gebäck – die Vorstellung allein lässt das öde Wintergrau dieser Tage schnell verblassen …

„The perfect dram to chase the winter blues away“

Tilo Schnabel, Mastermind hinter THE CASKHOUND (ÒIGRIDH ÒRAIL, EXQUISITE CASKS, THE LIQUID MADNESS) hat wieder einmal den richtigen Riecher gehabt – und präsentiert stolz seine erste Abfüllung 2022: einen ordentlich gereiften Single Malt Whisky aus der renommierten Destille in Elgin, der nach 20 Jahren in einem Refill Bourbon Cask nun einen solch verlockend-frischen Frühlingsduft verbreiten darf.

Der gefällige Speysider leitet die limitierte „Castles of Scotland“-Serie ein, die die Vielfalt der schottischen Burgen und Schlösser zelebriert, und deren Abbildungen diesmal die Label zieren. Wie von der Spürnase für feinen Whisky gewohnt, kommt der Glen Moray in natürlicher Fassstärke ins Glas, ungefärbt & nicht kühlfiltriert. Es ist ein erfrischend ehrlicher Trinkwhisky, mit viel klassischem Bourbon-Cask-Profil im Herzen und einer Bandbreite feiner Aromen, die man mittlerweile in einem Heer von sherrydominierten Farbtrinker-Abfüllungen fast schon vermissen kann …

GLEN MORAY

Speyside Single Malt Scotch Whisky,

20 Jahre alt (2002/2022)

51,47 % ABV,

Fully Matured in a Refill Bourbon Barrel

Auflage 264 Flaschen (0,5 l)

UVP: 114,90 Euro

Nase: florale Noten, Blumenwiese, Vanille, Butterscotch, Creme Brûlée, Mirabellen & grüner Apfel

Mund: cremig & weich, mit Honig, Kokosflocken, Golden Syrup, Müsli, warmes Gebäck mit Kompott von Himbeeren & Erdbeeren, gefolgt von einer würzigen Malzigkeit & leichten Eichentönen

Abgang: recht lang & intensiv, würzig, Vanille, trocken werdend mit leicht bitteren Eichennoten

Freuen Sie sich auch schon auf 6 weitere charakterstarke Single Cask-Abfüllungen, die bereits in den Startlöchern stehen und in den nächsten Wochen bei unseren Handelspartnern zu finden sein werden. Wir werden Sie an dieser Stelle natürlich rechtzeitig informieren.

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.