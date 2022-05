Tilo Schnabel und Sebastian Büssing, beide auch unabhängig voneinander als Independent Bottlers tätig, haben sich für The Liquid Madness zusammengetan und sind gemeinsam auf der Suche nach außergewöhnlichen Whiskys, die sie in der Serie den Freunden des Besonderen anbieten.

Der vierte Streich in der Reihe ist ein Single Malt aus der in Tel Aviv beheimateten M&H Distillery – und was genau diesen Whisky auszeichnet und wo Sie ihn bekommen können, finden Sie nachfolgend:

THE LIQUID MADNESS präsentieren ihr Bottling Mai 2022:

Find No. 4: M&H Distillery – Single Malt Whisky

THE LIQUID MADNESS, die „Finders of Brillant Booze“, hat es auf ihren Reisen durch die Tiefen der Whiskywelt diesmal an die Gestade des östlichen Mittelmeers verschlagen. Inmitten der quirligen Metropole Tel Aviv wurden sie schließlich fündig. Dort produzieren die sympathischen Innovateure der M&H Distillery seit 2015 den ersten israelischen Single Malt Whisky – und das Ergebnis überzeugte die Macher von THE LIQUID MADNESS auf ganzer Linie! Ein geeignetes Fass für die vierte Abfüllung der Reihe war schnell gefunden …

Das Geschmackswunder aus Tel Aviv

THE LIQUID MADNESS ist das ‚crazy lovechild‘ zweier Charakterköpfe, die mittlerweile aus der deutschen Whiskyszene nicht mehr wegzudenken sind: Tilo Schnabel aka THE CASKHOUND und der SPIRITS ALCHEMIST Sebastian Büssing. Bei ihnen ist der neugierige Blick über den flüssigen Tellerrand quasi Programm – und ließ die beiden schnell das „Wasser des Leben“ aus der Levante entdecken und schätzen. Dass der von ihnen ausgewählte Single Malt mit seinen fast 4 Jahren nicht gerade ein Methusalem ist, spielt für das dynamische Whiskyduo aber keine Rolle:

„Nun, warum auch? Das Klima in Israel lässt kaum eine längere Reifezeit zu – führt aber auch zu einer Komplexität und Aromenfülle, die man so nicht erwartet. Wer also ein bisschen Madness sucht, sollte es ausprobieren, das fassstarke Geschmackswunder aus Tel Aviv zu entdecken …“

M&H Distillery – SINGLE MALT WHISKY

Distilled & Matured in Israel | Single Malt Whisky | Single Cask Bottling

Alter: 3 Jahre, 11 Monate | Vollreifung in einem French Oak Cabernet Sauvignon Cask

67,3 % ABV | Natural Cask Strength | Nicht gefiltert oder kühlfiltriert

355 Flaschen | 0,5 Liter-Flasche à 67,90 Euro (UVP)

Warum wir den abgefüllt haben?

Weil er mit Erwartungen spielt, sie bricht und überrascht … und dabei verdammt lecker ist! Jeder Schluck spiegelt das gewisse Quentchen „Magie“ wieder, das aus Destillat, Fass und Terroir etwas einzigartiges zaubert!

Tradition trifft auf Terroir

Das mediterrane Klima Israels, geprägt von heißen Sonnentagen und der Kühle der Nächte, und das besondere Terroir bringen einen würzigen und einzigartigen Geschmack in den israelischen Wein – was sich in der Vollreifung des Single Malts in Ex-Cabernet Sauvignon Casks aus französischer Eiche deutlich widerspiegelt. M&H Master Distiller Tomer Goren wählte eigens diese Fässer aus der renommierten Bravado Boutique Vinery aus den Bergen um Jersusalem zur Reifung aus, weil sie für ihn Region & Terroir repräsentieren und eine perfekte Leinwand darstellen, auf der sich das traditionell in einer Pot Still produzierte Destillat entfalten und eine besondere Aromenfülle gewinnen kann …

Nase: der Duft von frisch gemahlenen Gewürzen und kräftigen Weinaromen, gefolgt von Haselnuss, Datteln, Feigen und Karamell

Mund: die Würzigkeit von Lebkuchen & Zimt trifft auf die intensive Süße kandierter roter Früchte – umhüllt von einem ölig-samtenen Mundgefühl, dann machen sich leichte Anklänge von Rauch sowie Tannine aus der Reifung im Rotweinfass bemerkbar

Abgang: recht lang, die Melange aus Fruchtigkeit und Gewürzen verblasst langsam und wird dann von Eichenwürze, Tanninen und der angenehmen Trockenheit eines vollmundigen Rotweines abgelöst …

Fazit: dieser aromenreiche Single Malt vom Mittelmeer bietet ungeahnte Facetten, und ist auch mit seinen über 67% sehr gut trinkbar – ob pur oder mit ein paar Tropfen Wasser.

Wenn ihr jetzt neugierig auf unsere Abfüllungen und THE LIQUID MADNESS generell seid, haben wir alles richtig gemacht.

Zu kaufen gibt es die Produkte von THE LIQUID MADNESS in unserem gleichnamigen Shop unter www.thecaskhound.de oder bei unseren Fachhändlern, deren Adressen ihr ebenfalls auf der Website findet. Für mehr Information rund um alle Projekte lohnt es sich auch, die Facebook Seite „The Liquid Madness“ im Auge zu behalten.