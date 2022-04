Tomas Rimovsky wird neuer Finanzdirektor bei Brown-Forman Deutschland

Eine Personalie wird uns von Brown-Forman Deutschland gemeldet: Dort hat Tomas Rimovsky bereits im März die Rolle des Finance Directors Germany/Czechia übernommen. Sein Vorgänger, Jens-Peter Janiak, wechselt in eine europäische Funktion.

Alle Details zu den Veränderungen nachfolgend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Brown-Forman Deutschland: Position des Finanzdirektors aus globaler Struktur neu besetzt – bisheriger Stelleninhaber wechselt in europäische Funktion

Hamburg, 6. April 2022 – Seit März 2022 hat Tomas Rimovsky die Rolle des Finance Director Brown-Forman Germany/Czechia inne. Sein Vorgänger Jens-Peter Janiak, der diese Position acht Jahre verantwortete, wurde zeitgleich zum Finance Director Developing Europe ernannt.

Tomas Rimovsky ist seit über 13 Jahren in verschiedenen Funktionen beim Spirituosenspezialist Brown-Forman tätig. Nach seinem Einstieg als Business Insight and Pricing Analyst für die EMEA Region arbeitete er bereits über vier Jahre für die deutsche Brown-Forman Organisation in Hamburg als Sales Controller und Finance Manager. Dem folgten zwei Jahre als Manager Corporate Development in der amerikanischen Firmenzentrale in Louisville/Kentucky, bevor er als Director Revenue Growth Management Europe zunächst vom Standort Hamburg, dann von Prag aus tätig war. Tomas Rimovsky hat seinen Master in European Studies an der Universität Prag und seinen Master in International Management an der Wirtschaftsuniversität Wien absolviert. In seiner neuen Funktion berichtet er an Yiannis Pafilis, Vice President, Geschäftsführer Brown-Forman Germany/Czechia and Europe Commercial Strategy sowie Juanmi Casellas, Vice President, Finance Director für die Europa Division.

„Wir freuen uns, dass wir mit Tomas Rimovsky erneut eine Position in unserem Geschäftsleitungsteam aus den Brown-Forman Reihen besetzen konnten und der bisherige Stelleninhaber den nächsten Karriereschritt innerhalb unserer globalen Organisation geht. Unsere Talentförderung bietet innerhalb des weltweiten Brown- Forman Netzwerks immer wieder Chancen der individuellen Weiterentwicklung. Wir wussten Jens-Peter Janiak’s Leidenschaft für seinen Job, sein Team, unsere Organisation und sein zusätzliches Engagement als Leiter des deutschen Diversity & Inclusion Councils immer sehr zu schätzen und danken ihm herzlich für die gemeinsame Zeit und seinen Einsatz. Mit seinem Nachfolger Tomas Rimovsky haben wir einen geschätzten Kollegen wiedergewonnen, der wertvolle internationale Erfahrungen mitbringt. Wir freuen uns erneut mit ihm zusammenzuarbeiten und gemeinsam unsere langfristig positive Unternehmensentwicklung weiter zu gestalten“ Yiannis Pafilis

Das börsennotierte Familienunternehmen Brown-Forman wurde 1870 von George Garvin Brown in Louisville, Kentucky, gegründet, zählt heute zu den Top 10 der weltweit führenden Spirituosenhersteller und ist als eins der „World’s Most Ethical Companies®“ 2022 anerkannt. Der deutsche Markt trägt maßgeblich zum Erfolg und Wachstum des internationalen Unternehmens mit global circa 4.700 Mitarbeiter*innen bei. Für die Brown-Forman Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg arbeitet bundesweit ein rund 175 Köpfe starkes Team.