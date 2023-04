Die überarbeitete Neuauflage des großen Scotch Whisky Buches von whic.de ist da

„Mit der ersten Auflage unseres Buches sind wir angetreten, um einen Beitrag zur Whiskykultur im deutschsprachigen Raum zu liefern, Einsteigern und Fortgeschrittenen ein fundiertes Standardwerk an die Hand zu geben. Das vielfältige positive Feedback aus der Community hat uns darin bestärkt, dieses Projekt mit Aktualisierungen und tollen Ergänzungen weiterzuführen. Auflage 2 ist einfach nochmal besser geworden und ich freue mich, dass wir unser gesammeltes Wissen in gedruckter Form an alle Whisky-Interessierten weitergeben zu können.“

Arne Wesche, Gründer von whic