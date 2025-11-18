Neu bei Kirsch Import: Elsburn Cosy Winter XI, The Nikka Limited und Nc’nean Whisky Liqueur

Zwei Whiskys und ein Whiskylikör – das sind die Neuheiten, die uns Kirsch Import in dieser Woche für Deutschland präsentiert. Dabei sind der neue ElsBurn Cosy Winter XI (exklusiv für Kirsch Import) aus der Hammerschmiede, ein kostbarer The Nikka Limited und der neue Whiskylikör von Nc’nean, den wir Ihnen heute bereits in einem Artikel vorstellen durften.
Hier wie gewohnt alle Infos zu den neuen Abfüllungen, so wie sie uns Kirsch Import zur Verfügung stellte:
|Presseartikel
|Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich
Last Christmas we gave you a dram … … und wir tun es wieder: ElsBurn Cosy Winter XI
Zuverlässig wie das Christkind: Der ElsBurn Cosy Winter XI transportiert auch dieses Jahr pure Weihnachtsstimmung ins Glas – exklusiv für die Kunden von Kirsch Import. Der Winterwhisky serviert Johannisbeergelee und Zwetschgenkompott in knusprig gebackenem Blätterteig (Joulutorttu) nebst britischem Früchtekuchen und garniert alles mit schokolierten Rosinen und Krokantsplittern.
Für das warme Rotbraun der elften Sonderabfüllung ist eine Kombination aus erstbefüllten PX-Sherry- und Ruby-Portweinfässern verantwortlich. Der Dram für die kalte Jahreszeit wurde in natürlicher Form – ohne Färbung und Kühlfiltration – sowie in aromatischer Stärke von 51,7% vol. in nur 654 Flaschen gefüllt.
ElsBurn Cosy Winter XI – 2025 Release
The Original Hercynian Single Malt Whisky
Exclusively bottled for Kirsch Import
Herkunft: Deutschland
Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogsheads, First Fill Ruby Port Hogsheads
654 Flaschen
51,7% vol.
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
The Nikka Limited ist da! Miyagikyo 1979, Yoichi 1989 & Ben Nevis der 80er in einer Flasche
Der neue Nikka The Limited hält genau, was er verspricht: Die limitierte Edition bringt Rares aus der Nikka-Schatzkammer zusammen. Zum Beispiel? Ein Yoichi 1989 Mizunara Cask, ein Miyagikyo 1979 Mizunara Cask und Ben Nevis Casks aus den 1980er Jahren.
Der Premium Blended Whisky markiert ein neues Kapitel für die Japaner: Junji Iseki übernimmt den Posten als Chef-Blender. Gemeinsam mit dem bisherigen Chef-Blender, Hiromi Ozaki, wählte Iseki Whiskys aus, die die Fähigkeiten der beiden Blender unterstreichen und ihre Laufbahn bei Nikka widerspiegeln.
Die Limited Edition bietet ein explosiveres, torfiges Profil am Gaumen mit ausgeprägten Noten von Waldboden, fruchtiger Süße und sanfter Bitterkeit. Abgefüllt in Nikkas schwarze Premiumflasche mit silbernem Logo, wird The Nikka Limited in einer seidig ausgekleideten Schatulle präsentiert, in der Worte beider Chef-Blender einen persönlichen Einblick in diese Kreation bieten.
The Nikka Limited
Nikka Premium Blended Whisky
Abgef.: 2025
Herkunft: Japan
Fasstyp: Oak Casks
8.000 Flaschen (insgesamt)
48% vol.
0,7 Liter
Nicht gefärbt
In UK sofort ausverkauft – jetzt bei uns: Nc’nean Organic Whisky Liqueur
Wer diesen Organic Whisky Liqueur auf der Whisky Live Germany im Nosing-Glas hatte, versteht es: Nc’nean Quiet Rebels – Sarah ist der Shootingstar der kleinen Brennerei. Für die neueste Abfüllung der limitierten Serie betrat Nc’nean neue Pfade und kombinierte den hauseigenen Single Malt mit biozertifiziertem Hafer statt Milchprodukten. Das Ergebnis? Vollmundig, cremig und ein spontaner Bestseller.
Die Idee für den veganen Whiskylikör lieferte Sarah Hewitt. Als Leiterin des Abfüllbetriebs bei Nc’nean verbringt sie ihre Tage umgeben vom Aroma des Single Malts, war aber nie ein Fan von purem Whisky. Anders als von Cremelikören.
Ihr Quiet Rebel kombiniert Noten von Crème Brûlée, Honeycomb-Karamell mit Gewürzen und Schokoladenmousse zu einer üppigen Whiskyalternative, die am besten auf Eis und direkt aus dem Kühlschrank schmeckt.
Die Quiet-Rebels-Serie rückt jedes Jahr eines der leise rebellischen Teammitglieder von Nc’nean ins Rampenlicht, die dafür bekannt sind, in der Welt des Whiskys ihren eigenen Weg zu gehen.
Nc’nean Quiet Rebels – Sarah
Organic Whisky Liqueur
Herkunft: Schottland, Highlands
Zutaten: Nc’nean Organic Single Malt, Bio-Demerara-Zucker, glutenfreier Bio-Hafer
2.000 Flaschen (insgesamt)
20% vol.
0,7 Liter
Vegan
Laktosefrei