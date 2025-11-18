Neu bei Kirsch Import: Elsburn Cosy Winter XI, The Nikka Limited und Nc’nean Whisky Liqueur

Zwei Whiskys und ein Whiskylikör – das sind die Neuheiten, die uns Kirsch Import in dieser Woche für Deutschland präsentiert. Dabei sind der neue ElsBurn Cosy Winter XI (exklusiv für Kirsch Import) aus der Hammerschmiede, ein kostbarer The Nikka Limited und der neue Whiskylikör von Nc’nean, den wir Ihnen heute bereits in einem Artikel vorstellen durften.

Hier wie gewohnt alle Infos zu den neuen Abfüllungen, so wie sie uns Kirsch Import zur Verfügung stellte:

Last Christmas we gave you a dram … … und wir tun es wieder: ElsBurn Cosy Winter XI

Zuverlässig wie das Christkind: Der ElsBurn Cosy Winter XI transportiert auch dieses Jahr pure Weihnachtsstimmung ins Glas – exklusiv für die Kunden von Kirsch Import. Der Winterwhisky serviert Johannisbeergelee und Zwetschgenkompott in knusprig gebackenem Blätterteig (Joulutorttu) nebst britischem Früchtekuchen und garniert alles mit schokolierten Rosinen und Krokantsplittern.



Für das warme Rotbraun der elften Sonderabfüllung ist eine Kombination aus erstbefüllten PX-Sherry- und Ruby-Portweinfässern verantwortlich. Der Dram für die kalte Jahreszeit wurde in natürlicher Form – ohne Färbung und Kühlfiltration – sowie in aromatischer Stärke von 51,7% vol. in nur 654 Flaschen gefüllt.

ElsBurn Cosy Winter XI – 2025 Release

The Original Hercynian Single Malt Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import



Herkunft: Deutschland

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogsheads, First Fill Ruby Port Hogsheads

654 Flaschen

51,7% vol.

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

The Nikka Limited ist da! Miyagikyo 1979, Yoichi 1989 & Ben Nevis der 80er in einer Flasche

Der neue Nikka The Limited hält genau, was er verspricht: Die limitierte Edition bringt Rares aus der Nikka-Schatzkammer zusammen. Zum Beispiel? Ein Yoichi 1989 Mizunara Cask, ein Miyagikyo 1979 Mizunara Cask und Ben Nevis Casks aus den 1980er Jahren.



Der Premium Blended Whisky markiert ein neues Kapitel für die Japaner: Junji Iseki übernimmt den Posten als Chef-Blender. Gemeinsam mit dem bisherigen Chef-Blender, Hiromi Ozaki, wählte Iseki Whiskys aus, die die Fähigkeiten der beiden Blender unterstreichen und ihre Laufbahn bei Nikka widerspiegeln.



Die Limited Edition bietet ein explosiveres, torfiges Profil am Gaumen mit ausgeprägten Noten von Waldboden, fruchtiger Süße und sanfter Bitterkeit. Abgefüllt in Nikkas schwarze Premiumflasche mit silbernem Logo, wird The Nikka Limited in einer seidig ausgekleideten Schatulle präsentiert, in der Worte beider Chef-Blender einen persönlichen Einblick in diese Kreation bieten.

The Nikka Limited

Nikka Premium Blended Whisky



Abgef.: 2025

Herkunft: Japan

Fasstyp: Oak Casks

8.000 Flaschen (insgesamt)

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

In UK sofort ausverkauft – jetzt bei uns: Nc’nean Organic Whisky Liqueur

Wer diesen Organic Whisky Liqueur auf der Whisky Live Germany im Nosing-Glas hatte, versteht es: Nc’nean Quiet Rebels – Sarah ist der Shootingstar der kleinen Brennerei. Für die neueste Abfüllung der limitierten Serie betrat Nc’nean neue Pfade und kombinierte den hauseigenen Single Malt mit biozertifiziertem Hafer statt Milchprodukten. Das Ergebnis? Vollmundig, cremig und ein spontaner Bestseller.

Die Idee für den veganen Whiskylikör lieferte Sarah Hewitt. Als Leiterin des Abfüllbetriebs bei Nc’nean verbringt sie ihre Tage umgeben vom Aroma des Single Malts, war aber nie ein Fan von purem Whisky. Anders als von Cremelikören.



Ihr Quiet Rebel kombiniert Noten von Crème Brûlée, Honeycomb-Karamell mit Gewürzen und Schokoladenmousse zu einer üppigen Whiskyalternative, die am besten auf Eis und direkt aus dem Kühlschrank schmeckt.



Die Quiet-Rebels-Serie rückt jedes Jahr eines der leise rebellischen Teammitglieder von Nc’nean ins Rampenlicht, die dafür bekannt sind, in der Welt des Whiskys ihren eigenen Weg zu gehen.

Nc’nean Quiet Rebels – Sarah

Organic Whisky Liqueur



Herkunft: Schottland, Highlands

Zutaten: Nc’nean Organic Single Malt, Bio-Demerara-Zucker, glutenfreier Bio-Hafer

2.000 Flaschen (insgesamt)

20% vol.

0,7 Liter

Vegan

Laktosefrei



