PR: THE CASKHOUND, ÒIGRIDH ÒRAIL & EXQUISITE CASKS – Bottling Frühjahr 2021

Neues gibt es von Tilo Schnabel, dem unanbhängigen Abfüller hinter The Caskhound, Òigridh Òrail und Exquisite Casks: Drei neue Single Cask Abfüllungen von Islay, der Speyside und aus den Highlands sind ab sofort erhältlich. Alle Infos dazu und wo Sie die Abfüllungen erhalten, im nachfolgenden Text:

THE CASKHOUND, ÒIGRIDH ÒRAIL & EXQUISITE CASKS – Bottling Frühjahr 2021

„Wir wissen, wie man Frühlingsgefühle weckt“ – mit diesem Motto präsentiert „die Spürnase für feinen Whisky“ aka Tilo Schnabel, Mastermind hinter den bekannten Abfüllungsreihen THE CASKHOUND, ÒIGRIDH ÒRAIL und EXQUISITE CASKS sein erstes Bottling 2021: drei neue Single Cask-Abfüllungen, deren wahres Füllhorn verlockender Aromen den Winter- & Coronablues eines jeden Whisky-fans endgültig in die Flucht zu schlagen vermag!

Den unterschiedlichen Herausforderungen zum Trotz, vor denen das Whiskygeschäft auch 2021 nicht gewahrt ist, bleibt der unabhängige Abfüller aus dem schwäbischen Kuchen ein echter Optimist – und die Abfüllungen von THE CASKHOUND ihrem Erfolgsrezept treu: ehrliche Trinkwhiskys ohne Allüren und gereifte Klassiker jenseits von Sammel- & Investmenthype – dafür aber mit viel Herz und Geschmack, und natürlich in Fassstärke, ungefärbt & nicht kühlfiltriert.

ÒIGRIDH ÒRAIL:

STAOISHA Islay Single Malt Scotch Whisky, 7 Jahre alt (2013/2021), 58,6 % ABV,

First Fill Bourbon Barrel Matured, Auflage 130 Flaschen (0,7 l) à 59,90 Euro (UVP)

Ein „junger Wilder“ aus Islays nordöstlichster Destille. Eigentlich eher für ihre weniger stark getorften Whiskys bekannt, verwöhnt diese Destille seit einiger Zeit verstärkt die Freunde rauchig-torfiger Islay Whiskys mit der heavily peated-Variante ihrer Malts. Der 5-jährige STAOISHA folgt dieser Linie mit selbst-bewusster Lässigkeit: frische Zitrusnoten, salziges Karamell und schwelendes Lagerfeuer begrüßen uns in der Nase, intensiver Islay-Torfrauch, Kräuternoten, Früchte und vanillige Süße im Mund runden den nahezu „klassischen“ Eindruck des Islay -Single Malts ab.

THE CASKHOUND:

MACDUFF Speyside Single Malt Scotch Whisky, 13 Jahre alt (2008/2021), 50,7 % ABV,

Refill Bourbon Cask Matured + First Fill PX Sherry Quarter Cask Finish (205 Tage),

Auflage 165 Flaschen (0,5 l) à 52,90 Euro (UVP)

Ein fast dekadentes Potpourri, was uns dieser Single Malt von der Morayshire Coast hier bietet. Fruchtig-malzigen Aromen aus dem Bourbon Cask treffen auf die Süße & Intensität des Finish im PX Sherry Quarter Cask, abgerundet von feinen Mokka- & Kakao-Noten … Der Speysider ist trotz der Fülle an Eindrücken gut ausbalanciert, delikat und komplex zugleich – und weiß so auf ganzer Linie zu überzeugen Ein dunkler, vielschichtiger Whisky, der nicht nur Farbkäufer in seinen Bann ziehen wird J

EXQUISITE CASKS:

OLD RHOSDHU Highland Single Malt Scotch Whisky, 30 Jahre alt (1990/2021), 47,8 % ABV,

Refill Bourbon Cask Matured, Auflage 195 Flaschen (0,7 l) à 209,90 Euro (UVP)

OLD RHOSDHU: ein Stück Whiskygeschichte im Glas … dieser 30 Jahre alte Single Malt aus der Loch Lomond Distillery hat so einiges zu erzählen – und das tut er gerne, besonders wenn man ihm – und auch sich selbst – die nötige Zeit zur Entfaltung gönnt. Ein Highland Malt mit fast klassisch anmutendem Bourbon Cask-Charakter, dessen feine Nuancen und vielschichtiges Wechselspiel aus floralen Aromen, Fruchtigkeit, Kräuteraromen und, der Zeit im Fass geschuldeten, Noten von dunkler Schokolade und Eichenwürze zu beeindrucken wissen. Und ganz nebenbei der flüssige Beweis für die Qualität und Vielseitigkeit der häufig unterbewerteten Destillerie am Südufer des Loch Lomond …

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings, etc. zu verpassen.Achtung: Die aktuellen Bottlings wird es nur im Handel und nicht im Caskhound-Online-Shop geben. Wir haben uns in dieser schwierigen Zeit dazu entschlossen, das der „Local Dealer“ die volle Unterstützung benötigt und das komplette Kontingent an den Handel gegeben.