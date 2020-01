Serge verkostet: Britischen Whisky

Heute findet statt, was einen dreieinhalbjährigen Anlauf benötigte: Das Vereinigte Königreich scheidet aus der Europäischen Union aus, der Brexit wird vollzogen. Zur Feier dieses Tages stellt Serge Valentin für seine heutige Verkostung einen Brexit-Flight zusammen. Wir finden Whiskys aus den britischen Ländern, in denen bei der Wahl mehrheitlich für diesen Ausstieg gestimmt wurde. Neben den walisischen Whiskys von Penderyn findet sich hier noch eine unabhängiges Bottling der English Whisky Company in diesem Tasting auf Whiskyfun, wie Sie in der Kurzübersicht sehen können

(41%, OB, Wales, +/-2018) 80 Punkte English Whisky Company 8 yo 2009/2017 (52.3%, That Boutique-y Whisky Company, batch 2, Sauternes and bourbon, cask #800/424, 845 bottles) 84 Punkte