Whisky im Bild: Baustellenbesuche auf Islay

Es wird gebaut auf Islay! Gestern konnten Sie den aktuellen Baufortschritt bei Port Ellen sehen, und heute nehmen wir Sie mit auf ganz kurze Baustellenbesuche bei Caol Ila und Ardnahoe (die Bilder sind aus der vergangenen Woche).

Caol Ila wird im Rahmen von Diageo’s Investitions-Programm ‚The Four Corners of Scotland‘ um- und ausgebaut (wir berichteten). Die Arbeiten sollen in diesem Jahr abgeschlossen sein, und die Feier des letztjährigen 175. Geburtstags dann auch nachgeholt werden (auch hier wir berichteten).

Die Ardnahoe Distillery erhielt im letzten November die Genehmigung zum Bau neuer Lagerhäuser. Und wie wir ein wenig aus der Ferne sehen können, starten die Arbeiten daran bereits.