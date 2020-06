Simon Roffe wechselt zur Penderyn Distillery

Die walisische Destillerie Penderyn stellt sich im Bereich Global Retail und Export neu auf und präsentiert für diesen Bereich einen neuen Mitarbeiter. Simon Roffe wechselt als neuer Business Development Director zur Penderyn Distillery. Roffe war zuvor als Managing Director, Global Travel Retail bei Halewood Wines and Spirits tätig. Diesen Posten gab er Ende April auf.

Simon Roffe verfügt über fast 35 Jahre Erfahrung im Handels- und allgemeinen Management und arbeitete bei großen von Marken der Branche wie Diageo und Remy Cointreau. In seinem letzten Job bei Halewood Wines and Spirits war er maßgeblich an den Entwicklungen im Bereich Travel Retail und der Marke Whitley Neil Gin beteiligt. Stephen Davies, Geschäftsführer der Penderyn Distillery, freut sich natürlich über diesen Neuzugang im Team von Penderyn und der Welsh Whisky Company, die in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag feiern kann. Im Mai erhielten Penderyn die Baugenehmigung für die neue Brennerei in der Lloyd Street in Llandudno (wir berichteten). Mit deren Fertigstellung rechnet man im Frühjahr 2021. Aufregende Zeiten bei Penderyn.